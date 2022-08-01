Aliağa FK transferde gaza bastı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa FK, dış transferde 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Önceki gün 5 futbolcuyla anlaşan sarı-siyahlılar, geçen sezon 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da 1 maçta forma şansı bulan 22 yaşındaki kaleci Alper Yusuf Günaydın, 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da geçen sezon 8 lig, 1 kupa maçında 251 dakika sahada kalan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Evren, geçen sezonu BAL ekiplerinden Eynesil Belediyespor'da tamamlayan 20 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Berkan Gürel ile geçen sezonu 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Akman'la, futbol şube sorumlusu Turgay Mete'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.



KADROYA 18 TAKVİYE YAPILDI

Aliağa FK, iç transferde Alper Sürücü, Barış Tenşi ve İlker Ataseven'le nikah tazelerken toplam 18 transfer yaptı. İzmir temsilcisi, dış transferde daha önce Muhammet Ali Aydın (68 Aksaray Belediyespor), Ömer Yanık, Yasin Tosun (Artvin Hopaspor), Halil Çelik (Bayrampaşa), Çoşkun Güner, Burak Yılmaz (Cizre Serhatspor), Kadir Kahvecioğlu (Çarşamba), Bartu Umut (Çiğli Belediyespor), Tahir Kurtuluş (Fatsa Belediye), İskender Can, Oğuzhan Çimen (Hendekspor), Semih Atıl (Konya Ereğli), Hayrullah Çelik (Kuşadasıspor) ve Mustafa Çay'ı (Siverek Belediyespor) kadrosuna katmıştı.



■ SERVET SARUN

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