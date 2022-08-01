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Haberler Spor Altınordu’da Bertuğ üzdü

Altınordu’da Bertuğ üzdü

Kırmızı-lacivertlilerin, Akhisarspor’dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki santrfor antrenmanda arka adalesinden sakatlandı, tedavi süreci başladı.

1.8.2022

Altınordu’da Bertuğ üzdü
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin yeni transferlerinden Bertuğ Bayar'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Kırmızı-lacivertlilerin Akhisarspor'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki santrforun antrenmanda arka adalesinden sakatlandığı ifade edildi. Fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Bertuğ'un 10 gün sonra takıma katılacağı ifade edildi. Sağlık ekibinin yoğun tedavi uyguladığı golcü oyucunun, 13 Ağustos'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanacak ligin ilk maçında riske edilmemesi bekleniyor. Altınordu'da aşil tendonundaki sakatlığı nükseden savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'ın da tedavisi sürüyor.

İKİNCİ RAKİP GÖZTEPE OLACAK
ÖTE yandan İzmir ekibi bu sezonki ikinci hazırlık maçını 7 Ağustos Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile oynayacak. İlk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Altınordu, lig öncesinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın provasını Göztepe karşısında yapmış olacak.
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