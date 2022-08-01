Düştüysek kalkarız

1. Lig'de transfer yasağı nedeniyle genç kadrosuyla mücadele edecek Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, futbolculuk döneminde de formasını giydiği siyah-beyazlılara sezon öncesi önemli mesajlar verdi. Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen genç teknik adam, görevden kaçmadığını belirterek, "Taşın altına sadece elimi değil, gövdemi sokmak istedim. Çünkü Altay'ın armasını yere değdirmek istemiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kendimi daha çok geliştirip, daha başarılı bir teknik direktör olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



BU DURUMLARI ÇOK YAŞADIK

Altay'da forma giydiği dönemde sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini kaydeden 41 yaşındaki teknik adam, "Biz bu durumları çok yaşadık. Şimdi ilk etabımızda gençlerin ağırlıklı olduğu takıma, ikinci etapta tecrübeli oyuncular katılınca o enerji de bağ da yükseldi. Şu an çok güzel aile ortamı var. Umarım bu sahaya yansıyacaktır. Şu an 15 yaşında da, 41 yaşında da futbola döndürdüğümüz futbolcularımız da var. Çok güzel bir armoniye dönüştük" dedi.

"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"

"En büyük hayalim Altay'da teknik direktör olarak yeni kariyerime başlamaktı" diyen Kaloğlu, "Büyük riskler içeren, kolay kolay bir hocanın kabul edemeyeceği zor bir dönemde göreve geldim. Ama kendi kulübüm olarak gördüğüm için Altay'ımız benim için çok farklı noktada. O yüzden bu görevden kaçmadım. Bu sene de aynı şekilde çok büyük fedakarlıklar da yapıyorum" dedi.

"GENÇ OYUNCULARDAN BEKLENTİMİZ BÜYÜK"

Oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Gençlerden beklentimiz büyük, sadece benim değil tüm camianın büyük. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Onların dezavantajları var. Özellikle pandemiden dolayı belli bir yaş grubunda düzenli antrenman şansı yakalayamadılar. Bu sene de yeni genç yetenekler çıkaracağız. Kulübümüz için de bu tip oyuncular iyi bir gelecek olacak. Biz onların hem mental hem fiziksel yönlerini geliştirmek istiyoruz. Malum içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı büyük bir sorumluluk almak zorundalar" derken en büyük güçlerinin ise taraftar olduğunu dile getirdi. Kaloğlu, siyah-beyazlılardan biraz sabır istedi.



"OYUN FELSEFEMİZİ SAHADA OTURTACAĞIZ"

Oyun felsefesini oturtmanın kolay olmadığını anlatan Sinan Kaloğlu, "Bunun üstüne ben ve ekibim yoğun şekilde çalışıyoruz. Elimizdeki kadronun yapısı bizim felsefemizin ne olduğunu ortaya çıkaracak. Geçen sezon geldiğimizde ligin en çok gol yiyen, en çok pozisyon veren takımlarından biriydik. Bu yüzden ilk önce gol yememe üstüne felsefemiz oluştu. Bu sene de önceliğimiz elimizdeki şartlara, oyuncu yapımızın genetik yapısına bağlı olarak yine en çok koşan, az gol yiyen, mücadele eden bir felsefe ile sahaya çıkacağız. Umarım golleri atarız, güzel sonuçlar alırız" dedi.

ALTAY'IN PARLAYAN YILDIZI MEHMET

Altay'ın transfer yasağı nedeniyle U-15 takımından A Takım'a monte ettiği Mehmet Onur Yıldız, Afyon kampının yıldızı oldu. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun özel olarak ilgilendiği 15 yaşındaki golcü oyuncu, performansıyla umut kaynağı oldu. Altay'da Paixao, Bamba ve Ahmet Rayan'ın takımdan ayrılması, yeniden anlaşma sağlanan Deniz Kadah'ın da sakatlığı nedeniyle Mehmet Onur, şu anda genç Nurettin ile birlikte ileri uçta forma giyecek ikinci isim olarak göze çarpıyor. Geçen sezon U-15 Ligi'nde attığı 18 golle kendi yaş kategorisinde Türkiye gol kralı olan forvet oyuncusunu teknik heyet özel olarak sezona hazırlıyor.