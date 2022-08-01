Efeler Küba’ya teslim

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda finalde Küba'ya 3-1 mağlup oldu. Organizasyonu 2. sırada tamamlayan milliler, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkını elde edemedi. Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. 2. sette milli takım, hücumda etkili oldu ve seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1. 3. sette rahat bir oyun oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu. 4. sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Filenin Efeleri, 6-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak.

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