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Haberler Spor G.Saray’dan Cavani bombası

G.Saray’dan Cavani bombası

İngiliz medyası, Manchester United’dan ayrılan ve boşa çıkan 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız golcünün sarı-kırmızılıların teklifine olumlu baktığını öne sürdü.

1.8.2022

G.Saray’dan Cavani bombası
Seferovic'in ardından Ali Akman'ı renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizler M. United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve İspanya ekibi Villarreal'le anlaşamayan Edinson Cavani için sarı-kırmızılıların devreye girdiğini öne sürdü. Santrforun G.Saray'ın teklifine olumlu dönüş yaptığı ve tarafların ücret, başarı bonusları gibi detaylar üzerinde pazarlığa geçtiği ifade edildi. Premier Lig'de 15 maça çıkabilen ve 2 gol 1 asistle oynayan Cavani, sakatlıklar nedeniyle United'dan ayrılmak zorunda kaldı.

KALECİ MUSLERA DA DEVREDE
Uruguaylı'nın bireysel antrenörle yeni sezona hazırlandığı ve herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Cim-Bom'un transferde Cavani'nin vatandaşı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı devreye soktuğu ve yıldız ismi makul ücrete ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

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