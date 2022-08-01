G.Saray’dan Cavani bombası

Seferovic'in ardından Ali Akman'ı renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizler M. United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve İspanya ekibi Villarreal'le anlaşamayan Edinson Cavani için sarı-kırmızılıların devreye girdiğini öne sürdü. Santrforun G.Saray'ın teklifine olumlu dönüş yaptığı ve tarafların ücret, başarı bonusları gibi detaylar üzerinde pazarlığa geçtiği ifade edildi. Premier Lig'de 15 maça çıkabilen ve 2 gol 1 asistle oynayan Cavani, sakatlıklar nedeniyle United'dan ayrılmak zorunda kaldı.



KALECİ MUSLERA DA DEVREDE

Uruguaylı'nın bireysel antrenörle yeni sezona hazırlandığı ve herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Cim-Bom'un transferde Cavani'nin vatandaşı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı devreye soktuğu ve yıldız ismi makul ücrete ikna etmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.





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