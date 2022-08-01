Kaf-Kaf’a ABD’li şutör

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi as kadrosunu sözleşme yenileyen Berkan Durmaz haricinde tamamen değiştiren Pınar Karşıyaka, dördüncü yabancı takviyesi olarak İsveç Ligi'nden şutör guard Skyler Flatten'i aldı. Pınar Karşıyaka Güney Dakota Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra G-League'de Sioux Falls Skyforce formasını giyen 27 yaşında, 1.98 boyundaki oyuncunun transferini sosyal medyadan duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, Flatten'e "Hoş geldin" dedi. 2019'da South Dakota State University'den mezun olan (son sezon 33 maç, 36.5 dakika, 15.5 sayı, yüzde 44 üçlük, 3.8 ribaund, 2.2 asist) Flatten, profesyonel kariyerine NBA G-League ekiplerinden Sioux Falls Skyforce'da başladı (24 maç, 15.0 dakika, 3.3 sayı, 1.5 ribaund, 0.5 asist). Daha sonra İsveç'in Boras Basket takımına geçen Skyler Flatten 15.3 sayı, 2.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları tutturdu. VIP



KARTLARA İNDİRİM GELDİ

Pınar Karşıyaka daha önce transferde şutör guard Jaylon Brown, guard Erick Profesyonel kariyerine NBA G-League ekiplerinden Sioux Falls Skyforce'da başlayan 27 yaşındaki skorer, geçtiğimiz yaz İsveç Ligi'ne transfer olarak Avrupa basketboluna ilk kez adım atmıştı. Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı, uzun forvet Mert Celep ve pivot Deniz Kılıçlı'yı alarak 7 takviye yapmıştı. Pınar Karşıyaka'da sezonluk normal tribün kombineleri satışa çıkarken, VIP kartlarda da daha önce açıklanan satış bedellerinde indirim yapıldı. Kombineler 2500 TL olarak belirlendi. Saha içi VIP tribün kombine biletleri 15 bin TL'den 11 bin TL'ye, platin tribün 20 bin TL'den 15 bin TL'ye inerken, VIP C4-C6 tribün 10 bin TL'den satılacak.



AVRUPA DENEYİMİ AZ

Profesyonel kariyerine NBA G-League ekiplerinden Sioux Falls Skyforce'da başlayan 27 yaşındaki skorer, geçtiğimiz yaz İsveç Ligi'ne transfer olarak Avrupa basketboluna ilk kez adım atmıştı.

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