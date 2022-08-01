  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK’de formayı taraftarlar seçti

KSK’de formayı taraftarlar seçti

Yeşil-kırmızılıların giyeceği alternatif formaları anketle tribünler belirledi.

1.8.2022

KSK’de formayı taraftarlar seçti
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka'nın giyeceği alternatif formayı taraftarlar belirledi. Taraftarlar arasında forma tasarım yarışması açan Karşıyaka, sevenlerinden gelen onlarca tasarım içinden eleme yaptı. Tasarımları sosyal medyada yine taraftarların oylamasına sunan yeşil-kırmızılıların anketinde 14 bin 568 oy kullanıldı. Ankette taraftarların 3 bin 642 oy verdiği 2 numaralı tasarım birinci oldu. Karşıyaka, formayı yeni sezonda alternatif olarak maçlarda giyecek.

SOMA İLE OYNUYOR
BOLU kampını teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde sürdüren İzmir ekibi Karşıyaka, kamptaki son hazırlık maçında bugün Somaspor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi kampta daha önce Sapanca Gençlikspor'u 5-1, Arnavutköy Belediyespor'u da 2-1 yenmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA