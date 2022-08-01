KSK’de formayı taraftarlar seçti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka'nın giyeceği alternatif formayı taraftarlar belirledi. Taraftarlar arasında forma tasarım yarışması açan Karşıyaka, sevenlerinden gelen onlarca tasarım içinden eleme yaptı. Tasarımları sosyal medyada yine taraftarların oylamasına sunan yeşil-kırmızılıların anketinde 14 bin 568 oy kullanıldı. Ankette taraftarların 3 bin 642 oy verdiği 2 numaralı tasarım birinci oldu. Karşıyaka, formayı yeni sezonda alternatif olarak maçlarda giyecek.



SOMA İLE OYNUYOR

BOLU kampını teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde sürdüren İzmir ekibi Karşıyaka, kamptaki son hazırlık maçında bugün Somaspor'la rakip olacak. İzmir temsilcisi kampta daha önce Sapanca Gençlikspor'u 5-1, Arnavutköy Belediyespor'u da 2-1 yenmişti.

DİĞER