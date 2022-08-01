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Haberler Spor Kuşadasıspor yıldız avında

Kuşadasıspor yıldız avında

1.8.2022

Kuşadasıspor yıldız avında
3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak deneyimli futbolcu Çağrı Ortakaya ile anlaşma sağladı. Hedefini 2. Lig olarak belirleyen Güvercin, bir çok kulüple şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu Çağrı Ortakaya'yı renklerine bağladı. Ada, orta saha ve sağ bekte görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı. Çağrı'nın önümüzdeki günlerde Kuşadası'na gelerek siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan, Bakırköy, Küçükçekmece altyapılarında görev yapan Çağrı, Denizli Büyükşehir Belediyespor'da profesyonel oldu.

■ RAMAZAN AYDEMİR
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