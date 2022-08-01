Uşakpor’un devrinde yasal prosedür işliyor

UŞAK Belediye Bakanı Mehmet Çakın, Uşakspor'un devri konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını, sadece yasal prosedürlerin tamamlanarak TFF tarafından tescil edilmesinin beklendiğini ve transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Çakın, "Uşakspor A.Ş. tarafından kamuoyuna yapılan bilgilendirme doğrultusunda anlaşma imzalandı ve TFF'den devir için onay alınıp başvuru yapılacak. Yeni şirketin merkezi Uşak olacak. Resmen olmasa da takıma çalıştırıcılar geldi. Transfer görüşmeleri de devam ediyor. Ancak resmileştiremiyorlar. Şu an sıkıntı yok. En kısa zamanda takımımız lige hazır hale gelecek. Biz, belediye olarak yine Uşakspor'a sahip çıkacağız. Bundan sonra da Uşak'ta amatör spor branşları ve altyapıya destek vereceğiz" dedi.



■ SERVET SARUN

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