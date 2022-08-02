Alioski Fener’de

Fenerbahçe, sol bek bölgesini Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli, Alioski'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. Kulüp, Alioski için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere bir yıl kiralık olarak imza atacak. Alioski transferi ile birlikte takımdaki yabancı sayısı 22'ye yükseldi.

TOPLAM 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Al Ahli'de toplam 30 karşılaşmada sahaya çıkan Alioski, takımına 6 gol, 9 asistlik bir skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Al Ahli kulübü dışında; Schaffhausen, Lugano ve Leeds United gibi takımlarda forma giydi.

F.BAHÇE'DE UEFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer alıyor: "Altay, Ertuğrul, Gustavo Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Willian Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi- Samuel, Muhammed Gümüşkaya."