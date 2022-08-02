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Haberler Spor Gündem 6 numara

Gündem 6 numara

Galatasaray Tottenham’dan Ndombele ve Real Betis’ten William Carvalho’dan birini transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı

2.8.2022

Gündem 6 numara

GALATASARAY'DA gündem 6 numara transferi. Son olarak orta sahaya Fredrik Midtsjö'yü transfer eden sarı-kırmızılılar bu bölgeye yıldız bir takviye daha yapmak istiyor. Aslan, ligin başlamasına sayılı günler kala iki isim üzerinde yoğunlaştı. Bu isimler Tanguy Ndombele ve William Carvalho. Tottenham forması giyen Ndombele'nin, Milan ile anlaşamaması sonrasında ibre Cim-Bom'a dönmüştü. Fakat lacivertbeyazlılar, kiralık teklifine sıcak bakmasa da masadaki adayların bir bir gitmesiyle birlikte G.Saray'ın eli iyice güçlendi. Sarıkırmızılılar, bu hafta içerisinde yeni bir görüşme daha yapıp, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

CARVALHO HABER BEKLİYOR
REAL Betis'in formasını giyen 30 yaşındaki William Carvalho da son olarak G.Saray'ın sosyal medyada paylaştığı bir gönderiyi beğenmişti. Bu durum taraftarları heyecanlandırırken, Portekizli'nin de kulüpten haber beklediği bilgisine ulaşıldı

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