Balçova’da şöhretler geçidi

İZMİR Süper Amatör Küme ekiplerinden Balçova Belediye Termalspor, 2022-2023 sezonunu Balçova Belediye Spor Kompleksi Stadı'nda açtı. Balçova ekibinin sezon açılışında mavi-beyaz-kırmızılı oyuncularla, eski futbolculardan oluşan Şöhretler Karması dostluk maçı yaptı. Balçova Belediye Termalspor İkinci Başkanı Kerem Can Kuru, Şakir Özkayımoğlu, İbrahim Dağaşan, Erkan Sözeri, Ümit İnal, Serdar Sabuncu gibi isimlerin formasını giydiği Şöhretler Karması dostluk maçını 3-1 kazandı. Şöhretler Karması'nın gollerini 2 golle yıldızlaşan Kerem Can Kuru ve penaltıdan Şakir Özkayımoğlu attı. Balçova ekibinin tek sayısı ise Abdullah Mete Arıkan'dan geldi. Kulüp ikinci başkanı Kerem Can Kuru, "Geleceğimizin yıldızları olan gençlerimize fayda sağlamak adına bir dostluk maçı düzenleyerek sezon açılışını gerçekleştirdik. Şampiyonluk için yola çıktık. İyi birer birey yetiştirmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz" diye konuştu.

