Manisa FK sil baştan

Spor Toto Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Levent Eriş yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sürdüren Manisa Futbol Kulübü, geride kalan süreçte 8 yıldız isme imza attırdı, 8 isimle ise yollarını ayırdı. Kadroda yeniden yapılanmaya giden siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan 31 yaşındaki orta saha Burak Altıparmak ile başladığı transfer harekatını Polonya ekibi Termalica Nieciecza'dan 25 yaşındaki Kosovalı savunmacı David Domgjoni, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli forvet Adem Büyük, Hırvatistan ekibi Sibenik'ten 27 yaşındaki Arnavut forvet Eros Grezda, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki genç forvet Batuhan Kör, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'tan 32 yaşındaki deneyimli Alman orta saha Edgar Prib, Alman ekibi Köln II'den 22 yaşındaki gurbetçi sol bek Mert Kuyucu ve Atakum Belediyespor'dan 17 yaşındaki genç orta saha ile sürdürdü. Manisa ekibinde yapılan 8 takviyenin dışında toplam 8 futbolcuyla ise yolları ayırma kararı alındı.

8 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlılarda, 30 yaşındaki savunmacı Loick Landre, 28 yaşındaki orta saha Nino Kouter, 29 yaşındaki santrafor Okan Eken, 32 yaşındaki stoper Ahmet Kesim, 25 yaşındaki forvet Serge Tabekou, 32 yaşındaki orta saha Andre Sousa, kaleciler 19 yaşındaki Birkan Yılmaz ve 23 yaşındaki Yağızcan Akyürek takımdan ayrıldı. ■ BERKE ÖZBAY