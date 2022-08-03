Yolunuz açık olsun

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2022- 2023 sezonu Play-Off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Trabzonspor, Play-Off Turu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti. Trabzonspor rakibiyle ilk maçını 16-17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 23-24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Bordo-mavililer rakibini elemesi durumunda direkt gruplara katılacak, aksi halde yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko ekibini elemesi halinde Austria Wien ile Play-Off Turu'nda karşılaşacak.

Kanarya, elenmesi halinde Konferans Ligi Play-Off Turu'nda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla mücadele verecek. Sivasspor ise Avrupa Ligi'nde Malmö- Diddeleng eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i geçmesi halinde Play-Off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak. Konyaspor ise Liechtenstein temsilcisi Vaduz'u elemesi halinde Play-Off turunda Neftçi- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak.

FIRTINA'YA SERT RAKİP

TRABZONSPOR'UN rakibi Kopenhag geçen sezon Danimarka Süper Ligi'ni ilk sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na direkt katıldı. Mütevazi kadrosuyla dikkat çeken Danimarka ekibini teknik direktör Jess Thorup çalıştırıyor. 7 milyon Euro piyasa değerine sahip olan İsveçli Viktor Claesson Kopenhag'ın en dikkat çeken oyuncusu olurken, on numara Peb Biel de takımın en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Kopenhag, yeni başlayan Danimarka Ligi'nde şu an 3 maçta 3 puan topladı.