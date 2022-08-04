Arkas Spor’da Ahmet imzaladı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı. Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş'a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti. İzmir ekibi, tecrübeli sporcuyla geçtiğimiz Mayıs ayında da prensip anlaşmasına varmış ancak transfer son dakikada pürüz çıkması nedeniyle gerçekleşmemişti.

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