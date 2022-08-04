Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Konferans Ligi'nde de Başakşehir ve Konyaspor sahneye çıkacak.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'deki maçı Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak. Başakşehir de 3. eleme turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik ile saat 21.45'te Kopavogsvöllur Stadı'nda karşı karşıya gelecek.