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Haberler Spor Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş’a güzel haber

Beşiktaş’ın listesindeki Cabral’ın kendisini isteyen Burnley’i düşünmediği öğrenildi

4.8.2022

Beşiktaş’a güzel haber
BEŞİKTAŞ, Sporting'in kadrosunda düşünmediği Jovane Cabral için ısrarcı. A BOLA'nın haberine göre Sporting, Jovane Cabral için Burnley ile anlaşma sağlasa da 24 yaşındaki oyuncunun Burnley'e gitmeyi kabul etmediği öne sürüldü. Cabral'ın ismi Olimpiakos ile de anılmakta. Bu arada Kartal'da teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla kadroda görmek istediği milli futbolcu Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Sassuolo ile kıyasıya bir pazarlığın olduğu ifade ediliyor. Siyahbeyazlılar önümüzdeki günlerde futbolcunun transferini bitirebilir. Öte yandan Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü departmanının kurulduğunu ve bu yeni kurulan departmanın başına 3.5 ay takımını çalıştıran Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, "Kulübümüz bünyesinde hayata geçirilen Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.
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