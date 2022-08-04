Futbolda güç birliği

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ise sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı.

Kasapoğlu, "Türkiye'nin en büyük spor anlamında hedeflerinden biri olan spor federasyonları ve kulüpleri yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda yasalaştırdı. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal hem idari anlamda ve tabii ki sporumuz yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Ve bunun gerektirdiği bir takım uyum çalışmaları var. Bununla birlikte bakanlıklar ve ilgili kurumlar hummalı bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan ivmeyle gerçekleştirilen altyapı ve imkanları performansla taçlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.