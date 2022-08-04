G.Saray’da flaş iddia

EVANDER ve Lucas Torreira gibi yıldızlarla anılan Galatasaray için bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Sarıkırmızılıların bir dönem Chelsea'de forma giyen ve Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu Oscar ile görüştüğü öne sürüldü. 2017 yılında 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. SP Port formasıyla 173 maça çıkan ve 51 gol, 94 asistle tam 145 gole katkıda bulunan Sambacı'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 48 kez Brezilya formasını giyen 12 de gole imza atan Oscar bu sezon Çin Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'a yeni transferi Leo Dubois'ten kötü haber geldi. Fransız futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle üç dört-hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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