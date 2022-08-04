  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milliler çeyrek finalde

Milliler çeyrek finalde

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 16 turunda Büyük Britanya’yı yendik, son sekize yükseldik

4.8.2022

Milliler çeyrek finalde
İZMİR'DE düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran binlerce seyircinin desteğiyle 44 sayı farkla 82-38 yenen Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Britanya önünde maça Berke ve Karahan'ın üçlükleri, Samet'in pota altında etkili oyunuyla başlayıp 16-2'lik seri yakaladı. Farkı 17 sayıya kadar çıkaran milliler, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibe 7 sayı şansı tanıyıp farkı 21'e taşıyan Türkiye, devre arasına 41-18 önde girdi. Üçüncü periyotta Britanya potasına 30 sayı gönderen ay-yıldızlılar, dördüncü periyoda 71-28 önde başladı. Son periyotta da farkı açmayı sürdüren milliler, maçtan rahat galibiyetle ayrıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA