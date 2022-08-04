Milliler çeyrek finalde

İZMİR'DE düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran binlerce seyircinin desteğiyle 44 sayı farkla 82-38 yenen Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Britanya önünde maça Berke ve Karahan'ın üçlükleri, Samet'in pota altında etkili oyunuyla başlayıp 16-2'lik seri yakaladı. Farkı 17 sayıya kadar çıkaran milliler, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibe 7 sayı şansı tanıyıp farkı 21'e taşıyan Türkiye, devre arasına 41-18 önde girdi. Üçüncü periyotta Britanya potasına 30 sayı gönderen ay-yıldızlılar, dördüncü periyoda 71-28 önde başladı. Son periyotta da farkı açmayı sürdüren milliler, maçtan rahat galibiyetle ayrıldı.

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