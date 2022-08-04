  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Transferde Göztepe- Fener hattı

Transferde Göztepe- Fener hattı

İzmir ekibi ve Kanarya arasında yoğun bir transfer trafiği yaşandı. Dış transferde atağa kalkan Göz-Göz, Fenerbahçe'den genç stoper Emir Ortakaya ile anlaşma sağlarken, sarı-lacivertliler kaleci İrfan Can Eğribayat'ı bir yıllığına bedelsiz kiraladı.

4.8.2022

Transferde Göztepe- Fener hattı

1. Lig'de zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe ve Süper Lig'in şampiyon adayı Fenerbahçe arasında transfer hattı kuruldu. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçmesi sonrası genç ve gelecek vaat eden isimlere yönelen Göz-Göz, F.Bahçe'den 19 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'nın transferini gerçekleştirdi.

Bir süre önce gündeme aldığı savunmacı ve kulübüyle anlaşma sağlayan İzmir ekibi genç isimle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOKTU
Süper Lig'de kaleci rotasyonu için 1 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe de Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kadroda düşünülmeyen ve satışı gündemde olan 24 yaşındaki file bekçisi için Kanarya ve Göztepe yönetimi anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre Emir'in sarı-kırmızılı ekibe transferi karşılığında İrfan Can, bedelsiz olarak bir sezon F.Bahçe'ye kiralandı. Göztepe'de taraftarların hedefi haline gelen İrfan Can için yönetim son olarak Süper Lig ekipleri Ümraniye ve Kasımpaşa'dan da teklifler almıştı. ■ BURAK HAKERLER

KANARYA İÇİN ŞAŞIRTAN BİR İDDİA: SİRİGU
FENERBAHÇE, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı bir yıllığına kiralamak için İzmir ekibiyle el sıkışırken şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre mevcut kadrosunda milli file bekçisi Altay'ı barındıran sarı-lacivertliler, İrfan Can'ın kiralanmasına rağmen İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu da istiyor. Bonservisi kendi elinde olan eldiven son olarak İtalya Serie A'da Genoa formasını da giymişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA