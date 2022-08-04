Transferde Göztepe- Fener hattı

1. Lig'de zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe ve Süper Lig'in şampiyon adayı Fenerbahçe arasında transfer hattı kuruldu. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçmesi sonrası genç ve gelecek vaat eden isimlere yönelen Göz-Göz, F.Bahçe'den 19 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'nın transferini gerçekleştirdi.

Bir süre önce gündeme aldığı savunmacı ve kulübüyle anlaşma sağlayan İzmir ekibi genç isimle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ ÇOKTU

Süper Lig'de kaleci rotasyonu için 1 numara arayışlarına başlayan Fenerbahçe de Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a talip oldu. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon kadroda düşünülmeyen ve satışı gündemde olan 24 yaşındaki file bekçisi için Kanarya ve Göztepe yönetimi anlaşma sağladı.

Anlaşmaya göre Emir'in sarı-kırmızılı ekibe transferi karşılığında İrfan Can, bedelsiz olarak bir sezon F.Bahçe'ye kiralandı. Göztepe'de taraftarların hedefi haline gelen İrfan Can için yönetim son olarak Süper Lig ekipleri Ümraniye ve Kasımpaşa'dan da teklifler almıştı. ■ BURAK HAKERLER

KANARYA İÇİN ŞAŞIRTAN BİR İDDİA: SİRİGU

FENERBAHÇE, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı bir yıllığına kiralamak için İzmir ekibiyle el sıkışırken şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre mevcut kadrosunda milli file bekçisi Altay'ı barındıran sarı-lacivertliler, İrfan Can'ın kiralanmasına rağmen İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu da istiyor. Bonservisi kendi elinde olan eldiven son olarak İtalya Serie A'da Genoa formasını da giymişti.