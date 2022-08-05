  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milliler yarı finalde

Milliler yarı finalde

5.8.2022

Milliler yarı finalde
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk periyodu 22-17 devreyi de 32-27 galip bitirdi. Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, karşısında 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA