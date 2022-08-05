Milliler yarı finalde

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya'yı 64-61 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi. Müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk periyodu 22-17 devreyi de 32-27 galip bitirdi. Üçüncü periyoda Berke ve Özgür'ün basketleriyle başlayan Türkiye, karşısında 11-0'lık seri yakalayan Litvanya, Litvanya periyodu 48-45 önde tamamladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 7 sayı farkla 54-47 üstün giren Litvanya'ya 7-0'lık seriyle cevap veren ay-yıldızlı ekip 64-61 kazandı.

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