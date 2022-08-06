Milli Takım final aşkına

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı, çeyrek finalde de çok çekişmeli geçen maçta Litvanya'yı elemeyi başaran Türkiye, yarın Slovenya'yla final için rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yarı final randevusu saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Bu maçtan önce aynı salonda saat 18.15'te yarı finalde Sırbistan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz rakibini mağlup ederse finalde bu maçın galibiyle Avrupa şampiyonluğu için 7 Ağustos Pazar günü rakip olacak. Millilerimiz mağlubiyet durumunda ise aynı gün üçüncülük mücadelesine çıkacak.

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