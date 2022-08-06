  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milli Takım final aşkına

Milli Takım final aşkına

A Milli Takım, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya ile saat 20.30’da kapışacak

6.8.2022

Milli Takım final aşkına
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı, çeyrek finalde de çok çekişmeli geçen maçta Litvanya'yı elemeyi başaran Türkiye, yarın Slovenya'yla final için rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yarı final randevusu saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Bu maçtan önce aynı salonda saat 18.15'te yarı finalde Sırbistan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz rakibini mağlup ederse finalde bu maçın galibiyle Avrupa şampiyonluğu için 7 Ağustos Pazar günü rakip olacak. Millilerimiz mağlubiyet durumunda ise aynı gün üçüncülük mücadelesine çıkacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA