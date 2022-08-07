Aydınspor atağa kalktı

GEÇTİĞİMİZ sezon Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) kıl payı kaçıran Süper Amatör Lig ekibi Aydınspor, transferde atağa kalktı. Siyahbeyazlılar BAL hedefi ile iç transferde 4 oyuncu, dış transferde bir oyuncuyla anlaşma sağladı. Siyahbeyazlılar, geçen sezon takımda forma giyen orta saha oyuncuları Orhan Çulha, Vahit Can, Erhan Güzel ve Mustafa Özgür ile yeniden anlaşma sağladı. Dış transfere de ilk anlaşmasını yapan yönetim, futbola Schalke altyapısında başlayan, daha sonra Borussia Dortmund'un ikinci takımında ve milli takım alt yaş gruplarında da forma giyen 29 yaşındaki on numara Ufuk Özbek'i renklerine bağladı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Aydınspor Başkanı Hüsammettin Artan, "Şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Üst liglerden kariyerli oyuncuları kadromuza katacağız. Taraftarımızın BAL özlemini gidermek ve yeniden mabedimiz olan Adnan Menderes Stadı'na geri dönmek için nokta transferler yapacağız" dedi. ■ RAMAZAN AYDEMİR

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