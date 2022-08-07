Bodrumspor’da güvenoyu

BODRUM Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneği olağanüstü kongresi gerçekleştirildi. Rıza Karakaya'nın yeniden başkan olduğu genel kurulda yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Bodrum Deniz Ticaret Odası Salonu'nda tek liste ile gidilen genel kurulda Rıza Karakaya ve yönetim kurulu açık oylama ile seçildi. Bazı yönetim kurulu üyelerinin değiştiği yeni yönetim kurulu; Rıza Karakaya, Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Fatih Murat Yıldız, Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Murat Önder, Arif Karaman, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Murat Süren, Caner Tuna, Soykan Kurtuluş, Yüksel Aslan, Halil Teke, Ayşen Kılıç Bozan, Murat Ögün Yıldız, Nihal Ermiş ve Necdet Baştuğ'dan oluştu. Başkan Karakaya, bu sezon 2. ligde oynayacak Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı'nda da hedefin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

"İSTEYEN BODRUMSPOR'A ORTAK OLABİLECEK"

GENEL kurulda konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya "Kulüp hisselerini dağıtma gibi bir projemiz var. En az yüzde 5 olacak şekilde. Hisseyi verirken para istemiyoruz. Böyle bir niyeti olan, taşın altına elini koymak isteyen varsa Bodrumspor A.Ş.'ye ortak olabilir." diyen Karakaya, kulüp hisseleri ile ilgili yeni projelerinden de bahsetti.