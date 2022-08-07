KSK’den nokta atışı transferler

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon çalışmalarını şampiyonluk hesapları yaparak sürdüren Karşıyaka, geride kalan süreçte transferde fırtına gibi eserken, yere de sağlam bastı. Geçen sezon özellikle ilk yarıda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan İzmir temsilcisi, yaptığı takviyelerle orta saha ve hücum çeşitliliğini artırdı. Dış transferde ince eleyip sık dokuyan yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor'dan forvet Emre Gemici, Iğdır Futbol Kulübü'nden kanat oyuncusu Okan Baydemir, Altınordu'dan kanat oyuncusu Polat Abay ile kaleci Enes Kalyoncu, Bayburt Özel İdare Spor'dan da orta saha Onur Kolay'ı renklerine bağladı. Karşıyaka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çorum FK'dan kiralanan orta saha Kerem Pala'nın ise bonservisini alarak 6 transfere imza attı. İzmir temsilcisi iskelet kadrosunu korumayı başardı. ■ BERKE ÖZBAY

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