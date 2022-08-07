Nazilli Belediye gaza bastı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde iki ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Bilal Ceylan ve Fatih Tultak ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon ilk yarı Bandırmaspor'da, ikinci yarıda da Çankaya FK'da kiralık oynayan Beşiktaşlı 18 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan 1 yıllığına kiralandı. İmza törenine katılan Başkan Ünal Önal, "Genç, hedefleri olan bir kardeşimizi camiamıza kazandırdık" dedi.

Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan 19 yaşındaki genç oyuncu, daha sonra göstermiş olduğu performans ile Beşiktaş'a transfer olmuştu. Nazilli ekibi ayrıca Pazarspor'dan stoper ve sol bek olarak görev yapan 21 yaşındaki Fatih Tultak ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.

30 KEZ MİLLİ OLDU

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Fatih, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terletmiş genç ve istekli bir kardeşimiz" diye konuştu. Tultak ise, "Hedeflerim doğrultusunda kulübümüzün menfaatlerine uygun şekilde elimden gelenin en iyisini yaparak başarılı olacağım" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE