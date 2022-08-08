Altay’da mutlu son

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi ekonomik darboğaz ve transfer yasağı ile boğuşan Altay'da, Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim golcü sorununa kesin çözüm buldu. Siyah-beyazlılar, uzun süredir transferi için yoğun çaba sarf ettiği Marco Paixao ile yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı formayla 2018-2019, 2019-2020 ve 2020- 2021 sezonlarında 1'inci Lig'de gol kralı olup tarihi bir ilki gerçekleştirirken takımını 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan golü de atan 38 yaşındaki Portekizli yıldız yuvada kaldı.

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Transfer yasaklısı kulüpte Paixao'nun dönüşüyle 8 eski futbolcuyu takımda tutmayı başaran yönetim, oyuncuyla ilgili "Marco Paixao'nun saha içinde ve dışında gösterdiği üst düzey sportmenlik, profesyonellik, disiplin, yetenek ve karakterini göz önünde bulundurarak kendisine yaptığımız yuvaya geri dönme teklifini kabul etti. Bu süreçte gösterdiği aidiyet ve fedakarlık nedeniyle kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Yuvana hoş geldin Marco" mesajını yayınladı.

'KRAL GERİ DÖNDÜ'

YÖNETİMİN ikna ettiği yıldız futbolcu Marco Paixao'nun dönüşü, "Kral geri döndü" etiketiyle özel bir videoyla taraftarlara duyuruldu. Videoda bilgisayar başında, "Türkiye liglerinde en çok gol atan yabancı futbolcu" etiketiyle yapılan arama sonucunda ekrana siyah-beyazlı formasıyla Paixao gelirken, yıldız futbolcu da taraftarlara Türkçe olarak, "Ben geri döndün Büyük Altay" mesajı verdi.

SİYAH-BEYAZLILARDA SIRA GELDİ NADERİ'YE

ALTAY yönetimi, iç transferde 8. imzayı Marco Paixao'ya attırırken yönetim, sezon bitimiyle birlikte takımdan ayrılan İranlı sol bek Mohammad Naderi'yi de İzmir'e getirmek için seferber oldu. Başkan Ayhan Dündar ve ekibi, Naderi için hafa içi yoğun mesai harcayacak.