Ekmas, Bergama’yı da aldı

İZMİR'DE inşaat, mühendislik, otomotiv, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde önemli yatırımları olan Ekmas Group şirketleri arasında yer alan Ekmas Sportif Faaliyetler, Menemen FK'nın ardından TFF 3. Lig takımlarından Bergama Belediyespor'u da devraldı. Bir süredir Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile Bergamaspor Başkanı Cemil Ferah arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken protokol imzalanarak devir işlemi resmiyet kazandı.

Ekmas Group Başkanı Ekmekçioğlu, Bergamaspor'un da Menemen FK gibi Ekmas Sportif Faaliyetler tarafından yönetileceğini belirterek, "İzmir'de doğup büyüyen Ekmas, sportif yatırımlarıyla güzel kentimizin spor kimliğine katkı sağlamayı ilke edindi. Bergama Belediyesi'ne bize duyduğu güven için çok teşekkür ederiz. Tarihi ve kültürel özellikleriyle uluslararası bir değere sahip Bergama, sporda da bu yolda yürüyecek" dedi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu Bergamaspor'un yönetim yerinin Bergama olarak kalmasının, adının değiştirilmemesinin ve kırmızı-lacivert olan renklerinin aynı kalmasının garanti altına alındığını ifade etti. Koştu, "Takımımız adıyla, formasının renkleriyle ve şehriyle aynen yoluna devam edecek. Bu üç madde bizim kırmızı çizgimiz" ifadelerini kullandı.

ORHUNBİLGE: "IZMİR FUTBOLUNUN KALESİ OLACAK"

EKMAS Sportif Faaliyetler CEO'su Barış Orhunbilge, Bergamaspor'un İzmir futbolunda yarım asırdır çok önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, "Bergama, Bergamaspor ile İzmir futbolunun da kalesi olacak. Menemen FK'daki gibi kısa, orta, uzun vadeli planlarımızı hayata geçireceğiz" dedi.