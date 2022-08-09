Başkan Uz umut dolu

Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında, 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Altaş Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ilk maçı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Uz, "Yeni sezona, geçen sezonki kadromuzu koruyarak hazırlandık. Hocamız Mesut Bakkal'la yola devam edecek olmamız en büyük avantajlarımızdan biri. Lige mümkün olduğunca hazır olarak gireceğimizi düşünüyorum" dedi. Ligin ilk haftasında geçen sezon Play-Off oynayan ve bu sezon çok önemli transferler yapan Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden başkan Uz, "Birlikte oynama alışkanlığı olan ve birbirini iyi tanıyan oyuncularımızın sahada en iyi mücadeleyi vereceklerinden şüphem yok. İlk maçımızdan puan ya da puanlarla dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah sahadan istediğini alarak ayrılan takım biz oluruz" ifadelerini kullandı. ■ SEBAHATTİN ALP

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