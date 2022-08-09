İzmir’e tam not

FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya'ya 68-61 yenilerek şampiyonluğu kıl payı kaçırırken, İzmir bu büyük organizasyona yaptığı ev sahipliği ile tam not aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ve Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde 7 gün süren şampiyonada özellikle ay-yıldızlı ekibimizin maçlarını oynadığı Karşıyaka'da salon millilerimizin her sınavında tıklım tıklım doldu.

Gençlerimize grup maçlarında ve finallerde her maç büyük destek veren İzmirli basketbolseverler gençlerin elde ettiği bu önemli başarıda büyük pay sahibi oldu. İspanya finalinde 5 bin kişilik salon saatler önceden dolarken yüzlerce seyirci de dışarıda kaldı. Salona sığmayan İzmirliler maçı KSK Fan Zone'da kurulan dev ekranda izledi. Millilerimiz finalde şampiyonluk hedefine ulaşamasa da seyirciler, Ay-Yıldızlıları, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla bağırlarına bastı. Tribünler ayrıca şampiyon olan İspanyol basketbolcuları da centilmence alkışladı.