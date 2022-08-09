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Haberler Spor Muğlalı Ecesu zirveye çıktı

Muğlalı Ecesu zirveye çıktı

9.8.2022

Muğlalı Ecesu zirveye çıktı

İSTANBUL'DA 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi Proje Okulu 10. sınıf öğrencisi Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon öğrenci Ecesu, İstanbul' da yapılacak olan Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ecesu'nun başarısını sosyal medya hesaplarından Türkiye Şampiyonluğu başarısı ile bizleri gururlandıran öğrencimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ecesu Demircan'ın alt yapıdan yetişen yeni nesil sporcularımızdan olduğunu ve ilk Türkiye şampiyonluğunu bu turnuvada kazandığını ifade eden Antrenör Dr. Ejder Sözen ise "Ecesu bu başarısıyla İstanbul'da yapılacak Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. Ecesu'nun geleceğin milli sporcuları arasına girerek önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünyada birçok başarıyla imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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