Şölen başlıyor

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da başlayacak. Kovid- 19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak oyunların açılış töreni, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda 355 madalya sahibini bulacak. Organizasyonda sporcular atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşlarında madalya mücadelsi verecek.

95 ALTIN, 101 GÜMÜŞ, 109 BRONZ

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda şu ana kadar 305 madalya elde etti. Milli sporcular, daha önce düzenlenen üç organizasyonda, 95 altın, 101 gümüş, 109 bronz madalyaya hak kazanmıştı. Son olarak 2017'de Azerbaycan'daki oyunlarda Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz elde ederek, ev sahibi ülkenin ardından madalya sıralamasında 2. oldu.

"MADALYA SAYISINA ARTIK YETİŞEMİYORUZ"

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi Konya'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kasapoğlu, "Biz hiçbir zaman kısır tartışmaların içinde yer almadık. AK Parti olarak hem ulusalda hem yerelde hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. İşte sporda görüyorsunuz, madalya sayısına artık yetişemiyoruz. Bu yatırımlar, bu çalışmalar bizleri daha ileri taşıyor" şeklinde açıklamada bulundu.