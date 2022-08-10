Ali Koç yine hedefte

Fenerbahçe, yeni sezona puan kaybıyla başladı, taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getiren, transferlerde kesenin ağzını açan ve 26.3 milyon Euro bonservis harcaması yapan sarı-lacivertlilerde taraftarlar yeni sezonda rahat galibiyetler görmek isterken, Kadıköy'de ligin açılış maçının bitiş düdüğünün ardından skor tabelasında görülen sonuç şok etkisi yarattı.

Kanarya, ligin yeni ekibi Ümraniyespor maçında bir puanı uzatma dakikalarında buldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada puan kaybeden taraftarlar maç sonunda başkan Ali Koç'a stadyumda ve sosyal medyada tepki gösterdi.

TARAFTARLA BURUN BURUNA GELDİ

'Ali Koç istifa', etiketi Twitter'da gündem olurken, Koç stadyumda taraftarların bir süre kendisine tepki göstermesinin ardından sinirle etrafına söylendi. Sonrasında ise eliyle işaret ettiği bir taraftarın yanına gelmesini istedi. Taraftarın kendisine yaklaşmasının ardından ise eğilerek sert bir uyarıda bulundu. Bu anlar, tribündeki başka bir Fenerbahçe taraftarı tarafından anbean kaydedildi.

TWİTTER'DA İSTİFA SESLERİ

F.Bahçeli taraftarlar, ligin ilk maçında puan kaybetmelerinin ardından sosyal medyaya hücum etti. Tepkilerini attıkları tweetlerle dile getiren Fenerbahçeliler, kısa süre içerisinde "Ali Koç İstifa" etiketini Twitter gündemine sokmayı başardı. Yaklaşık 7000 tweet atıldı.

★ @Abdulsametkk: Ali Koç'un istifa ettiği gün bayram günüdür. ★ @apaydindogukan: Tarihin en kötü yönetimi ★ @harunozden_ : Senin döneminde 4 farklı takım şampiyon oldu. Paranı da, sponsorluklarını da, seni destekleyenleri de al git bu takımdan. Fenerbahçe'ye layık bir başkan değilsin. Vasatsın... ★ @majid_mususi: Ali Koç pişmanlıktır.. Ali Koç fenerbahçe tarihinin en kötü başkanıdır. ★ @ercan_yurt: 5 yılda bir arpa boyu yol kat edemedin. Seninle başarı gelmez. ★ @erhanar: Şimdi gidip milletin elinde kalmış topçulara milyon dolarlar basacaksınız forvet diye sırf gündem için. Yeter artık kadroda F.Bahçe'nin topçusu olacak tek adam yok. ★ @ibokocatepe: Bir F.Bahçeli olarak söylüyorum. Fener'e en az iki kırmızı kart verilmedi.ona rağmen zar zor berabere kaldık. Orta seviyede oyuncularla maksimum bu kadar. Ayrıca biri Altay'a kaleciliği öğretsin.

OTORİTELER NE DEDİ

Rıdvan Dilmen: "Jesus rakibi küçümsüyor"

Ümraniyespor, beklediğimizin çok üstünde bir performans gösterdi. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. İlk yarıda Fenerbahçe'de en iyi oyuncu Altay'dı bunda bir tuhaflık olmalı. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Jorge Jesus'un bu sistemi için sabır lazım.

Erman Toroğlu: Şampiyonluk ışığı yok

Büyük transferler yapan Fenerbahçe, büyük hoca getiren Fenerbahçe... Süper Lig'e yeni çıkmış bir Ümraniye, sessiz sedasız hazırlanan bir Ümraniye... Birisi futbolculara vermiş 10'ar lira, diğeri vermiş 1'er lira... Oynanan futbola bakıyorsun, iki takım arasında kalite farkı yok. Futbolcular arasında fark var mı ona bakıyorsun, o da yok. F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka şansı yok. Peki bu ışık var mı? Şu ana kadar yok.

Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe tuzağa düştü

Ve Jorge Jesus'un da öğreneceği şeyler varmış... Süper Lig dediğinizde burun kıvırıp, lige yeni yükselmiş rakibi "çantada keklik" görüp, tek orta saha ile sahaya çıkarsan, adamda "kariyer" falan takmazlar. Hangi rakip analizi ile buna karar verdi bilemiyoruz. F.Bahçe, oyuna hakim olamadığı gibi, rakibin istediği "kör döğüşü" tuzağına da düşmüş. Taraftarlar "Santrfor" diye ortalığı yakıyorlar. Haklılar. Ama takım olmak orta sahadan geçiyor

Ömer Üründül: Jorge Jesus paniğe kapıldı

Kadıköy'de kimsenin beklemediği çok ilginç bir maç izledik. F.Bahçe kopuk bir futbol sergiledi. Organizasyon sıkıntısı açıkça görülüyordu. Ancak bu kadar kötü bir kenar yönetimi olabilir. Tam takımın etkili olduğu 2. yarıda iki gereksiz değişiklik yaptı. Emre Mor takımın en iyisiydi, nasıl çıktı? Ondan sonra paniğe kapıldı. Hem Berisha'yı hem Serdar'ı aldı. Sonuçta ilk 11'den başlayan 90. dakika sonuna giden karmakarışık bir tablo.