Sanchez pazarlığı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Torreira ve Mertens transferleriyle şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Galatasaray, Şilili golcü Alexis Sanchez için de pazarlıklarını sürdürüyor. İtalya Serie A ekibi İnter ile sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinde artık son aşamaya gelindi.

HAKAN DA DEVREYE GİRDİ

Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un, Sanchez'i ikna için İnter'den Hakan Çalhanoğlu'nu da devreye soktuğu öğrenilirken, Şilili golcüye yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Sanchez transferinde beklemeye geçen sarı-kırmızılı yönetim, golcü yıldızın kararını bekliyor. Sanchez'e Marsilya'nın da talip olduğu öğrenilirken, Galatasaray hücuma yapacağı transferler için alternatif isimleri yedekte tutuyor.