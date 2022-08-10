Sıra geldi Bergama’ya

MENEMEN FK ve Bergama FK hisselerini devir alarak sportif yatırımlarına başlayan Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, iki kulübün de yapılanması hakkında bilgi verdi. Menemen FK'da idari ve teknik kadronun tamamlandığını, transferin ise devam ettiğini belirten Orhunbilge, Bergama FK'da da Serkan İşyapan'ın sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Orhunbilge bu hafta içinde Bergama FK idari ve teknik kadrosunu oluşturup transfere başlanacağını müjdeledi.

İZMİR İLE BÜTÜNLEŞECEK

İKİ kulübü de İzmir ile bütünleşen bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Orhunbilge "Menemen, İzmir'in kuzey açılımında çok değerli bir konuma sahip. Bergama da tarihi ve kültürel açıdan Dünya Mirası bir yer. Futbol, iki ilçemizin de önce İzmir, ardından yurt içi ve yurt dışı açılımını hızlandıracak. Bu noktada tüm kurumlarla el ele vererek tanıtım misyonunu üstleneceğiz. Armalarımızdan renklerimize, kamuoyuna vereceğimiz mesajlardan faaliyetlerine kadar her şey iki ilçemizin daha fazla tanıtılmasına hizmet edecek" diye konuştu.