Yıldızlar kapış kapış

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluğu kıl payı kaçıran millilerimizin İzmirli yıldızları organizasyon biter bitmez transferde gözde oldu. Pınar KSK'nin altyapısından yetişen ve geçen yıl kulüpten ayrılıp Karadağ ekiplerinden SC Derby Podgorica'da forma giyen forvet Eray Büyükcangaz, Darüşşafaka'yla sözleşme imzaladı. Eray, şampiyonada 7.0 sayı, 3.1 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu. Gelişim Koleji Spor Kulübü'nde yetişen 17 yaşındaki guard Özgür Cengiz de Tofaş'ın yolunu tuttu. Özgür, şampiyonayı 5.4 sayı, 1.9 ribaund, 3.7 asist, 1.9 top çalma istatistikleriyle tamamladı.

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