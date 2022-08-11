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Haberler Spor Bergama’da Çardak dönemi

Bergama’da Çardak dönemi

11.8.2022

Bergama’da Çardak dönemi
EKMAS Sportif Faaliyetler'in geçen hafta devir aldığı 3. Lig ekibi Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. Son olarak Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Atakum Belediyespor'da teknik patron olarak görev aldı. Teknik direktör Fatih Çardak, kariyerinde Diyarbakır BŞB, Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Erzurumspor, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu ve Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. Çardak'ın ekibinde Mustafa Sevgi, Egemen Babaç ve Cengiz Uzunköse yer alıyor. Bergama FK, yeni sezon hazırlıkları için dün iki haftalık kamp programı için Afyon'a gitti. Maç programı ise henüz netleşmedi
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