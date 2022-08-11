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Basaksehir çok rahat

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler bu turda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti.

İHA

11.08.2022, 22:49 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022, 23:54

Basaksehir çok rahat

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1'in rövanşında Başakşehir, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 mağlup etti ve Play-Off turunda Belçika temsilcisi Antwerp eşleşti. 44'te Şener Özbayraklı'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

74'te Mounir Chouiar sol kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını penaltı bölgesi yakındaki Mahmut Tekdemir'e aktardı. Mahmut'un vuruşunda defanstan seken topu kale önünde bulan Ahmed Touba'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 84'te Patryk Szysz'in sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını Mounir Chouiar'a aktardı. Mounir Chouiar'ın pasında ceza sahası içi sağ topu alan Aleksic düzgün skoru belirledi: 3-0.

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