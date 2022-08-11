Emirhan resmen Torino’da

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transfer oldu. Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan'ın transferi için Torino ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada "Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi. Emirhan siyah-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. İlkhan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta giydiğim ilk formam ve kulübümün verdiği manevi değerleri yanımda götürüyorum" dedi.