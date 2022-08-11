Madalya avcıları

Türk sporcular Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ikinci gününe damga vurdu. Milliler, 7'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Türkiye'nin madalya sayısı 56'ya yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım altın, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber gümüş ve 68 kiloda ise Ferhan Can Kavurat bronz madalya kazandı. Para yüzmede Kadınlar S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstünde kürsüyü kapattık. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalya aldı.

MADALYALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Erkekler S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstü finalinde ise Beytullah Eroğlu altın madalya alırken, Hamit Demir ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar S6-10 sınıfı 100 metre sırtüstü finalinde de Şevval Beren Mutlu altın madalyayı boynuna taktı. Cimnastikte Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 168.550 puanla altın madalya elde etti. Erkekler bireysel tasnifte ise Adem Asil, altı alette toplamda 84.900 puan alarak altın madalyaya uzandı. Güreşte serbest stil 97 kiloda Mustafa Sessiz gümüş, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 86 kiloda Osman Göçen, bronz aldı. Atletizmde ise kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.