Konyaspor evinde dağıldı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Konyaspor, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Vaduz'a sahasında 4-1 mağlup oldu. 17. dakikada Rahmanovic'in kale önünde dokunduğu topa Fosso eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi. 18'de Guilherme, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı: 1-0. 28'de Gajic'in kullandığı serbest vuruşta Gasser'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 31'de Uğurcan ceza sahası önünde Calvo'nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter'e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic'ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 67'de topla birlikte kat eden Gabriel ceza sahası önü sol çaprazındaki Sasere'ye pas verdi. Sasere de sağ çaprazdan gelen Tunahan'a pas çıkardı. Tunahan'ın şutu filelerle buluşturdu: 1-3. 89'da Rastoder penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topu Gasser ağlara yolladı: 1-4. 90+5'te Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta skoru belirledi: 2-4.

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