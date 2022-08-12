Galatasaray’dan Belotti atağı

TRANSFER sezonunun en flaş ekibi olan Galatasaray'da operasyon sürüyor. Forvet bölgesine bir isim arayışında daha olan sarı-kırmızılı ekip daha önce gündemine aldığı İtalyan Andrea Belotti ile temaslarını sürdürüyor. Erden Timur sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino ile yollarını ayıran ve şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmayan yıldız golcü için dün İtalya'ya gitti.

Timur'un Belotti'ye 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon Euro maaş önereceği öne sürüldü. Yıldız futbolcuyla Roma ve Valencia da yakından ilgileniyor. Öte yandan Belotti'nin eşinin Türk bir iç mimarı takibe alması ise taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bu gelişme sonrası akıllara Radamel Falcao'nun transfer süreci geldi.

RADAMEL FALCAO'YU HATIRLATTI

KOLOMBİYALI yıldızın eşi Lorelei Taron da Türk iç mimarı takibe başlamış ve kısa süre sonra da Falcao, Galatasaray'a imza atmıştı. Bu nedenle Belotti'nin eşinden gelen bu hamle, "Galatasaray'a transfer hazırlığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR

PİYASA değeri 20 milyon Euro olan yıldız oyuncu geçen sezon Torino'da çıktığı 23 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde ise 390 mücadeleye çıkan Belotti, 158 gol atarken, 35 de asist yaptı. Belotti aynı zamanda İtalya Milli Takım formasını da giyiyor