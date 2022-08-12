Hasret bitiyor

Spor Toto 1. Lig'de hasret bugün sona eriyor. 19 takımın katılımıyla oynanacak yeni sezonun ilk maçında bugün Altay ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak, Cihan Aydın görev yapacak. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2'den yayınlanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 35, numaralı 80, VIP A-C 500, VIP B 1000 TL olarak belirlendi. Altay'da Deniz, Özgür ve Naderi bugün görev alamayacak.

1. Lig'de Altay'ın yanı sıra Ege'den Göztepe, Altınordu, Manisa FK, Denizlispor ve Bodrumspor da yer alacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvara çıkacak 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak. Bu sezon değiştirilen play-off sistemiyle 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

VAR SİSTEMİ UYGULANACAK

Spor Toto 1. Lig'de, daha önce Play-Off maçlarında kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bu sezondan itibaren tüm karılaşmalarda uygulanacak.

DEVRE ARASI 25 ARALIK'TA

1. Lig'de ilk devre 25 Aralık Pazar haftası oynanacak maçlarla tamamlanacak. 15 Ocak 2023'te başlayacak normal sezonun ikinci devresi, 14 Mayıs 2023 haftasında oynanacak maçlarla sona erecek.