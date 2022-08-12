Koray Kartal’a

Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Emrecan Uzunhan, Jackson Muleka ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan siyah beyazlılar 8. transferini gerçekleştirmek üzere. Beşiktaş, takımdan ayrılarak Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübüne transferi an meselesi olan Brezilyalı stoper Welinton'ın yerine Serie A'da forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter'i kadrosuna katmaya çok yakın. Verona'nın Genoa'dan 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 2 yıldır da formasını giyen Koray için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, pazarlıklarda sona gelindiği ifade edildi. Oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın da transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldı.

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