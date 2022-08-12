Trabzonspor - Hatayspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başladı. Haftanın ilk maçında son şampiyon Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Mücadele bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 3 puanı getiren golü 71. dakikada ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla Abdülkadir Ömür kaydetti.

Fırtına, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

VISCA'NIN KOLU KIRILDI!



Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Edin Visca, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yer kaldı. Oyuna devam edemeyen Bosna Hersekli yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada filmi çekilen Visca'nın sol kol pazu kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Başarılı kanat oyuncusunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yendiği İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Dorukhan Toköz'ün yerine Stefano Denswil'e, orta alanda ise Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğucan Haspolat'ı sahaya sürdü. Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya dahil edilen Doğucan, yeni takımında ilk kez 11'de görev aldı.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz olmak üzere 5 futbolcu takımda yer almadı.

DORUKHAN MAÇ LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, maç saatinde gıda zehirlenmesi yaşadı. Midesinde rahatsızlık hisseden ve bunu sağlık ekibiyle paylaşan Dorukhan Toköz'ün yapılan kontrolünde gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

Bordo-mavili futbolcu, bunun üzerine maç listesinden çıkartılarak tedaviye alındı.

103 GÜN SONRA EVİNDE

Trabzonspor, 103 gün sonra stadında taraftarının önüne çıktı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı ile buluştu.

Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan stattaki yeni zemininde ilk karşılaşmasını oynadı.

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 41 bin kişilik stadın satışa çıkarılan biletlerini tüketen taraftarlar, stadı doldurdu.

ERCE KARDEŞLER'İN İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'da sezon başında Atakaş Hatayspor'a transfer olan Erce Kardeşler, ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

Maça ilk 11'de başlayan genç kaleci, maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla da sarılarak hasret giderdi.