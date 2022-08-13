Cumartesi şöleni

Spor Toto 1. Lig'de sezonun açılış haftasında Ege ekipleri ilk kez resmi maçlarla görücüye çıkacak. Yeni sezonda yaptığı takviyelerle lig öncesi iddiasını ortaya koyan Manisa FK, yine şampiyonluk hedefleyen Altınordu ve transfer yasaklısı Denizlispor bugün maratona resmen başlayacak. Manisa FK, saat 17.00'de Boluspor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Adem Cinek yönetecek. Siyah-beyazlı yönetim, karşılaşmanın bilet fiyatlarını kapalı tribün 30, misafir tribün 25 ve kale arkası 20 TL olarak belirledi. Maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 yayınlayacak. Altınordu ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda 21.45'teki maçı hakem Can Cengiz yönetecek. Mücadele beIN Max 2'den ekranlara gelecek.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

İzmir ekibinde sakat Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Denizlispor ise sezonun ilk haftasında bugün deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Alper Akarsu görev alacak. Bu karşılaşma da TRT Spor ve beIN Max 1 kanallarından yayınlanacak.

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