Efeler 09’dan çok iyi prova

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 SFK, Afyon kampının ikinci etabında ilk hazırlık karşılaşmasını 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile oynadı. Rakip takımın ikinci yarıya devam etmeme talebi üzerine sadece ilk 45 dakikası oynanan mücadelede, Efeler sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aydın ekibinin gollerini 18. ve 27. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere İshak Kurt kaydetti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıya rakip takım çıkmama kararı aldı ve maç Efeler 09 SFK'nın 2-0'lık skor üstünlüğü ile sonuçlandı. Efeler, Afyon'da yapacağı hazırlık maçlarıyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.



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