Galatasaray’da Icardi bombası

Transfer döneminin flaş ekibi G.Saray taraftarlarını heyecanlandıracak bir hamle daha yaptı. Sarı-kırmızılıların PSG'de teknik direktör Galtier tarafından yeni sezonda düşünülmeyen Mauro Icardi'ye talip olduğu öne sürüldü. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Aslan'ın PSG'de takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forveti takibe aldığı ayrıca Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın da futbolcuya talip olduğu yazıldı.



KİRALIK FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Icardi için yaptığı teklifin ilk etapta kiralık olacağı ve maaşının ise büyük bölümünün PSG tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bu transfer için Icardi'nin menajeri ve eşi Wanda'nın PSG yönetimiyle üç kez görüşme yaptığı bilgisi çıkan haberlerin detaylarında yer aldı. Manchester United'ın teklifinin de G.Saray gibi ilk etapta kiralık olduğu ve bu teklifin içeriğinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

GİRESUN'U AĞIRLIYOR

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek.Mücadelede sağ bekte Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da lisansları çıkarılan yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in de kadroda yer alması bekleniyor. İki yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.