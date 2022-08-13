Kara Kartal stoper arıyor

BEŞİKTAŞ'IN savunma arayışları ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılırken dün de yeni bir isim gündeme geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre geçen sezon Ocak ayında Marsilya'da kadro dışı kalan Alvaro Gonzalez'in Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a önerildiği belirtildi. 32 yaşındaki İspanyol savunmacının Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulanırken önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanması bekleniyor. Racing Santander altyapısında yetişen Alvaro Gonzalez, 2016'da Villarreal'e imza atmış, 3 yıl sonra da Marsilya'ya transfer olmuştu. Gonzalez geçen sezon çıktığı 11 maçta 815 dakika forma giymişti. Kartal'ın Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki Samy Mmaee ile ilgilendiği biliniyor. Mmaee, stoperin yanı sıra, savunma hattının kenarlarında da forma giyebiliyor. Faslı futbolcunun kulübü Ferencvaros ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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